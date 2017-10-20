中国移动支付交易规模超81万亿元 居全球之首

（联合早报网讯）中国工业和信息化部部长苗圩19日在北京表示，中国稳居世界第一制造大国和网络大国地位。根据工信部当天公布的材料显示，中国移动支付交易规模已超81万亿元(人民币，下同)，位居全球之首。

据中新网报道，苗圩说，从综合实力上看，中国工业和通信业保持平稳运行，稳居世界第一制造大国和网络大国地位；从创新能力上看，航空航天、高端装备、高性能计算、新一代移动通信等领域取得突破性进展；从结构优化来看，战略性新兴产业、先进制造业的增速持续快于全部工业增速；从两化融合来看，智能制造水平明显提升，5G研发在加快推进。

针对新业态新模式的发展，当天公布的“党的十八大以来中国工业和信息化发展新成就”材料显示，中国移动应用累计数量超过800万款，累计下载量超过1.5万亿次；物联网产业链日益完善，已部署的机器到机器(M2M)终端数量突破1亿，成为全球最大的M2M市场；2016年中国电子商务交易额达到26.1万亿元，约占全球电子商务零售市场的39.2%。

苗圩表示，网络的发展，催生了各种创新应用，如共享单车、手机支付，未来将加快网络提速降费的步伐，助力数字经济发展，让消费者进一步享受到发展成果。

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