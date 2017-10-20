中国将对历史文化名城名镇名村保护开展评估检查

（联合早报网讯）中国住房城乡建设部和国家文物局10月19日发布通知，决定对国家历史文化名城和中国历史文化名镇名村保护工作开展评估检查。

据新华网报道，根据通知，按照《历史文化名城名镇名村保护条例》和《历史文化街区划定和历史建筑确定工作方案》，将重点评估检查保护范围及数量变化、历史城区、历史文化街区划定和历史建筑确定工作情况、历史文化街区、历史建筑、保护规划、地方法规及相关政策制定以及基础设施改善与国家专项补助资金使用。

在保护范围及数量变化方面，将检查名城和名镇名村保护范围、不可移动文物、历史文化街区和历史建筑数量；评估保护范围的变化情况和变化原因。

在历史城区方面，将检查传统格局、历史风貌和空间尺度的保护情况；历史城区范围内居住人口数量变化情况；历史文化遗存保护情况；评估是否存在拆真建假、大肆修建仿古街区等行为及发生原因。

本次评估检查范围涵盖132座国家历史文化名城、252个中国历史文化名镇和276个中国历史文化名村。

评估检查将采取自评自查、互评互查和抽查3种方式。自通知印发之日起至11月30日，住建部将会同国家文物局赴各地抽查，重点评估检查保护工作成绩显著和存在问题较多的名城和名镇名村。

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