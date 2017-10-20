2015年全球900万人因污染死亡　中印占半

（联合早报网讯）国际著名医学期刊《刺针》（The Lancet）周五（20日）刊登研究报告指出，2015年每6人死亡中就有近1人因污染而死，包括空气污染、水污染、土壤污染等。研究指出，空气污染是迄今为止造成早死的最大原因，在2015年有650万人的死亡与空气污染有关、180万人的死亡与水污染有关，与工作场所有关的污染则令80万人死亡，即在2015年全球900万人因污染问题死亡。

据明报报道，研究发现，92%与污染有关的死亡人数来自低或中等收入国家。在印度、巴基斯坦、中国、孟加拉、马达加斯加等快速工业化国家，污染和整体死亡人数有关的比例可高达四分之一。研究又指出，2015年与污染有关的死亡人数最多的是印度的250万，中国的180万，几占全球因污染死亡的900万人的半数。

世界银行健康、营养与人口全球部主任Olusoji Adeyi表示，儿童面对最大的风险，在地区、国家和全球层面把察觉情况转化为行动是重要的。该部另一名主管Philip J. Landrigan表示，问题来自化学品，他指已知人类暴露于成千上万的化学物质当中，但关于这些化学品对人体影响的认识却不足够。

有反污染的非政府组织表示，受污染和相关疾病影响的多是穷人和无权者，他们往往是脆弱的、难以发声的。

这项研究由40位国际科学家进行，使用华盛顿大学健康指标和评估研究所的全球疾病负担研究的数据，研究结果周五在《刺针》刊出。

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