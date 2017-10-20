中国联通混改后与入股企业首项合作：和腾讯建互联网生态平台

（联合早报网讯）近日，中国联通与腾讯联合宣布，依托各自在通信、云计算、网络安全领域内的丰富资源与能力，强强联合，在云计算和网络服务领域相互开放资源，推进深度融合创新，打造全新的“云、管、端”互联网产业生态平台。这是中国联通混改方案获得监管机构核准后，与入股互联网企业在业务领域开展的首项重大业务合作，也是混改后与腾讯强强联合、推进深度战略合作的第一步。

据中国联通官方微博消息，中国联通本次与腾讯在云计算等业务领域的深度合作，主要聚焦以下三方面：一是全面开展基于“公有云”的深度业务合作，中国联通将与腾讯共同建设云数据中心，向市场提供基于云计算全产业链的产品、服务和解决方案。腾讯基于自身能力，向联通“沃云”提供公有云技术支撑。二是全面开展基于“专有云”和“混合云”的深度业务合作，重点是基于腾讯高质量的线上服务、联通高度智能灵活的DCI高速核心网络（SDN/NFV），实现传统电信业务（专线+机柜）线上“按需定制，弹性提供”的服务能力，结合运营商遍及全国的线下服务网络，以相互协同、相互导流、相互赋能的合作精神，资源共享，共同打造开放包容、覆盖全球的全链条云计算产业生态体系,为企业客户提供一站式的完整解决方案。三是全面开展基于网络安全服务的深度业务合作，中国联通与腾讯就网络安全运营与能力提升签署了网络安全合作协议，双方将共同建设网络安全平台，致力于建造更加安全可靠的互联网生态环境，为互联网产业健康有序发展提供有力的网络安全技术保障。双方确定将共同推动安全产业的逐步成熟与健康发展，在行业发展、技术能力、市场运营等多方面相互融合，共同构建更加清洁、更加有价值的互联网网络。

中国联通、腾讯相关负责人均表示，将以此次合作为契机，充分发挥各自优势，不断拓宽合作领域、丰富合作内容、提升合作水平，打造“云、管、端”精准服务能力，为中国“互联网+”产业强势走向世界开创更加广阔空间；同时双方将积极推进在多个领域的创新合作，深度激发电信运营商与互联网企业的战略合作协同效应，共同推动中国联通混合所有制改革不断取得实质性进展。

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