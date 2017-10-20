南京大学党委书记：中国再兴马克思主义世界吸引力

（联合早报网讯）南京大学党委书记张异宾今天接受记者采访时表示，十九大是中共历史上里程碑式的一次大会，十九大报告在理论上也有着重大的突破，而此种突破不管是对过去的五年、甚至三十多年，都会是一个非常重要的、创新性的发展，而同时往远处着眼，十九大报告对中国未来五年，甚至更长一段时间也会有更深远的影响，将成为中国新的指导思想。

据文汇网报道，张异宾表示，作为一名哲学社会科学的学者，最关心的领域仍是中国共产党在理论实践上对马克思主义的发展，“这是非常重要的。”他指出，今年是十月革命百周年纪念，随着前苏联和东欧在九十年代的瓦解，世界对马克思主义的兴趣点和研究度也随之变淡，“而中国使得马克思主义开放的思想，包括其所提倡的全人类解放的道路，再一次在世界上具有了吸引力，而这一点对整个世界历史的发展，都将意义非凡。”

虽然此次参加党代会的江苏高校代表是5位，在张异宾看来，在他们身后，有着江苏140多所高等院校。“在过去一些年当中，在贯彻习近平总书记提出来的‘立德树人、培养什么样的人、怎样培养人’上，”他称，“江苏作为一个教育大省做出了辛勤的努力，江苏高校也有不俗的表现。”

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