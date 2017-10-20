陈吉宁：河北雄安与北京副中心非竞争关系

（联合早报网讯）北京城市副中心与河北雄安新区是北京发展的新“两翼”。北京市代市长陈吉宁19日在北京表示，“两翼”间非竞争关系，是相互支持、配合和促进的。当天，中共十九大北京代表团的讨论会向媒体开放，陈吉宁在上述场合中如是表示。

据中新社报道，9月底公布的《北京城市总体规划(2016年—2035年)》，明确“一核两翼”的空间格局，即雄安新区与城市副中心构成北京新的两翼，形成北京中心城区、城市副中心与河北雄安新区功能分工、错位发展的新格局。官方对二者均以“千年大计”定位。

陈吉宁表示，理解“一核两翼”要放在京津冀协同发展的背景下——“一核”指首都北京，要加强全国政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心“四个中心”功能建设，发挥对周边地区的辐射带动作用；“两翼”是疏解非首都功能的集中承载地，要通过“两翼”建设支撑京津冀协同发展。

“两翼之间不是竞争关系，是相互支持、相互配合、相互促进的关系。”陈吉宁说，北京城市副中心有明确的城市定位，以行政办公、商务服务和文化旅游为主导功能，并形成配套完善的城市综合功能。他介绍，计划今年年底北京市级机关和相关市属行政部门将率先启动搬迁至此。

陈吉宁说，支持雄安新区是北京的分内事儿，雄安需要什么我们就支持什么。他介绍，已与雄安新区明确了八个领域的合作支持事项，包括基础教育和医院建设。“雄安新区和城市副中心一定会实现‘两翼齐飞’。”

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