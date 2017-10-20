十九大台湾代表卢丽安：台青对待大陆应放低姿态

（联合早报网讯）高雄土生土长的中共十九大台湾代表卢丽安认为台湾年轻人在对待快速发展的大陆不应有“矛盾”和“纠结”的心态，而是应该摆脱成见，以诚恳的态度去怀抱大陆的诸多机遇和机会。

卢丽安今晚出席一场媒体集体采访活动，就两岸民间交流、中国梦、大陆的吸引力等课题分享看法。

她多次呼吁台湾人摆脱成见，多加认识发展中的大陆。她希望台湾年轻一代能在大学时找机会到大陆看一看，“给这块土地一个机会来认识你，也给自己一个机会来认识这块土地，还有这土地上的人。”

她认为，台湾当年作为“亚洲四小龙”发展迅速，让很多台湾人在看待大陆时有一种“高高在上”的态度，而如今，台湾年轻人在对待大陆时应该放低姿态、不卑不吭，以学习和锻炼自己的态度到大陆寻找更多发展机会，发挥台湾人所拥有的踏实和勤诚的特点。

卢丽安也说，两岸互动现在犹如“巧妇难为无米之炊”，缺的“米”是对“一个中国”的认可。

今年49岁的卢丽安在在台湾念完大学后到英国留学，20年前和家人定居上海。她自称，到上海初期，她以“群众”身份参政议政，“考核了中国共产党很多年”，最终决定在两年前加入中共。

她本周三在十九大开幕日的代表通道采访中，自信地告诉在场媒体她“爱台湾、爱大陆”，以“台湾的女儿为荣”，以“身为中国人为傲”，甚至讽刺“当了中共党代表就是不爱台湾”的逻辑“很好笑”。土生土长台湾人的身份，加上她的这番话让卢丽安成为两岸“红人”。

她今晚透露，她的这番话被媒体广泛报道后，有台湾的朋友发微信、短信和电邮给她，称她说出了他们不敢说的话。她反问，台湾自诩民主开放社会，为什么她说的话是大家不敢说的？

也有亲人担忧她的这番话，会引起一些人找她在台湾的父母的麻烦，不过卢丽安相信，台湾最美的风景是人，大家懂得尊重和照顾老人家。

记者在集体访问结束后追问，担任中共十九大代表后，是否会面对台湾当局的压力？卢丽安一开始表示这得问台湾行政院陆委会的张小月。但她随后补充，台湾的社会已经文明进步到一个程度，她不希望这样会给她一些困扰，或者导致她不能回去探望家人和亲友。

她说：“我想台湾也是有信心，也是愿意能够让两岸关系往积极的方面发展。”（《联合早报》杨丹旭北京报道）

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