航天八院院长：中国或于2030年去火星采样

（联合早报网讯）十九大代表、中国航天科技集团公司八院院长代守仑20日透露，中国计划在2030年前后实施火星采样返回、小行星探测、木星系等探测方案。

科技日报报道，运载能力的大幅提升，使中国空间探测瞄准了更遥远的深空。代守仑表示，中国将针对前述探测计划开展关键技术研究，推动深空探测工程实施。

中国首次火星探测任务于2016年1月批准立项，预计在2020年左右，由长征五号运载火箭发射火星探测器，直接送入地火转移轨道，一次实现“环绕、着陆、巡视”3个工程目标，以及空间环境、形貌特征、表层结构等五大科学目标。

代守仑说，为实现目标，由航天科技集团抓总研制的火星探测器分为环绕器与着陆器两部分，共搭载13种有效载荷。

在首次火星探测中完成如此任务，在国际上前所未有，面临巨大挑战。代守仑表示，首先需要突破深空超远距离测控通信、火星制动捕获、在轨长期自主管理、稀薄大气减速与安全着陆等关键技术。

他说，火星探测器与地面最远通信距离约4亿公里，是地月距离的900多倍，“对话”延时长达40多分钟，而且“声音”微弱。要克服信号衰减、传输延时和外界干扰等因素。由于距离太远，大多数情况下探测器需要依靠自主控制，独立完成帆板展开、对日定向、制动捕获、两器分离、故障诊断等功能。此外，火星大气密度仅为地球的百分之一，探测器减速方法差异较大。着陆器以每小时两万公里的速度“撞”向火星，需要通过气动外形、降落伞、反推发动机等多种措施逐级减速，才能安全落到火星表面。

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