蔡英文出访南太友邦 将过境夏威夷、关岛

（联合早报网讯）台湾总统蔡英文本月28日将出访南太友邦，展开为期八天七夜“永续南岛，携手共好”出访行程。总统府昨天（20日）表示，美方在依据舒适、安全、便利及尊严的原则下，同意总统蔡英文及访问团在此次出访期间，过境美国夏威夷及关岛两地。

据台湾联合报报道，过境日期分别为当地时间10月27日过境檀香山，回程11月3日过境关岛。

根据台总统府出访规划，访问团将于本月28日上午出发，30日下午飞抵马绍尔群岛，11月1日赴吐瓦鲁访问，同日晚间抵达索罗门群岛，停留两晚后，在11月4日傍晚返抵台湾。

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