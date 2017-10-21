赖清德提六个决心 台学者：他以为作文比赛？

（联合早报网讯）中共总书记习近平在中共19大提出“6个任何”，台湾行政院长赖清德20日在立法院也以“6个决心”回应。台湾世新大学教授游梓翔在脸书表示，不需要6个决心，只要1颗中华心。

台湾联合报报道，游梓翔说，19大报告再次提到“6个任何”，赖清德大概以为答卷就是作文比赛，所以凑出了“6个决心”，怎么“台独”的决心不见了？恐怕是连写作文的文青幕僚都知道，那个决心一进来，什么其他决心就被打脸打得一干二净了。

其实谁不知道两岸问题的关键在哪？游梓翔指出，对大陆而言，对台工作早就不知道采取了多少“新模式”了，例如在大陆“两岸一家亲”的思维下，很多台湾青年人便因此得到了在大陆学习就业与创业的机会。真正没有“新模式”的反而是台湾。

游梓翔表示，如果“文清”政府说的“新模式”，是要大陆放弃“一中原则”，任何对两岸关系有最粗浅了解的人都知道，那是绝无可能实现的。不断挑战这点除了无止尽的自我消耗，还可能遭遇大陆的强烈反应，那还扯什么“深化两岸和平发展”的决心，不是爱说笑吗？

游梓翔说，大陆的“6个任何”，反映的是一个决心——捍卫一中原则，“挫败任何形式台独图谋”的决心。要回应这个决心，靠的不是拼凑出什么六个决心，要的是1颗“中华心”。但是民进党政府却不断对“中华语言”、“中华历史”和“中华文化”动手，对“中华”无心狠心的结果，等于不断在提高13多亿人捍卫一中挫败台独的决心，对台湾安全和区域稳定毫无助益。

游梓翔说，连颗“中华心”都没有，连个“中华队”都不说，还谈什么“中华民国”，别寻中华民国开心好吗？多展现“中华心”，就不用在哪写作文、凑决心了。

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