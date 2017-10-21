中联部副部长：中日高层互访需民意支持

（联合早报网讯）中共中央对外联络部副部长郭业洲21日在十九大第三场记者招待会上说，两国之间高层访问需要民意支持，需要百姓理解。期待着能够共同努力，双方之间更好地纪念中日邦交正常化45年和中日友好条约缔结40年这两个重要的日子，为双方之间关系发展营造更好的条件。

中青在线报道，日本一位记者提问说，日本首相安倍晋三希望年内实现中日韩首脑会晤，还希望习近平主席访问日本。“请问，会不会实现？”对此，郭业洲回答，中日两国政党交流是中日关系的一大特色。近期，中国和日本之间的交流交往始终有两块大的背景板，一是中日邦交正常化45年，一是中日友好条约缔结40年。邦交正常化以来，两国关系经历波折和考验，总体上取得了长足发展。如果着眼于两块“背景板”，两国关系面临新的机遇，但是还要看到挑战。党际交流是中日关系的特色，通过中国共产党和日本执政党的机制化交流平台，今年8月，双方表达了继续推动中日关系改善发展的积极立场。

郭业洲说：“两国之间的高层往来，的确对于两国关系的发展具有十分重要的意义，但是我们也知道，两国之间高层的访问需要民意的支持，需要百姓的理解。我们还是期待着能够共同努力，双方之间更好地纪念这两个重要的日子，为双方之间关系发展营造更好的条件。”

免费试阅14天