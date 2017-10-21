三峡水库水位连续八年达175米 试验性蓄水目标实现

（联合早报网讯）澎湃新闻报道，10月21日从中国水利部获悉，21日7时9分，三峡水库水位达175.0米，蓄水量393亿立方米。这标志着三峡水库自2010年以来连续第8年实现175米试验性蓄水目标，为三峡工程竣工验收转入正常运行，全面发挥防洪、供水、发电、航运、生态等综合效益奠定了坚实基础。

截至21日，三峡水库上游21座主要水库的总蓄水量已达950亿立方米，其中死水位以上蓄水量496亿立方米，为今冬明春供水、发电、航运、生态等各项用水做好了准备。

9月以来，受华西秋雨影响，长江上游来水较历史同期偏多10%，三峡水库出现4次入库流量超过30000立方米每秒的涨水过程，其中9月10日出现今年最大入库流量38000立方米每秒。

国家防总、长江防总表示，将继续严密监视长江流域雨水情，加强预测预报，强化三峡等重点工程调度，确保防洪安全，保障中下游地区供水、生态安全，最大程度发挥三峡工程综合效益，为推动长江经济带发展提供水安全保障。

国家防总副总指挥、水利部部长陈雷多次主持会商，要求统筹兼顾、科学稳妥，做好三峡及上游水库群防洪和蓄水调度。

据悉，三峡水库蓄水以来，其平均下泄流量为19000立方米每秒，其中10月上中旬平均下泄流量20400立方米每秒。10月21日，长江中下游干流和洞庭湖、鄱阳湖水位较历史同期偏高2.4米～3.2米，洞庭湖、鄱阳湖湖面面积较近期最小时分别增加827、810平方公里、水量分别增加31亿、40亿立方米，有效保障了供水、航运、生态等安全。

国家防总、长江防总优化细化三峡水库防洪及蓄水调度方案，多部门协作实现了确保上下游防洪安全、有序完成三峡和长江上游水库群蓄水任务、保障中下游地区用水及生态安全的多赢目标。

这些目标的实现得益于今年以来，国家防总提前批复了三峡水库2017年试验性蓄水实施计划，对起蓄时间、蓄水进度、分阶段下泄流量控制指标等进行了明确规定，为顺利实现蓄水目标打下坚实基础。

按照国家防总批复的《2017年度长江上中游水库群联合调度方案》，国家防总、长江防总统筹调度三峡等上游水库群的蓄水工作，在确保防洪、供水、生态安全的前提下，科学、合理、有序、梯次组织开展蓄水调度，有效利用洪水资源，避免了枯期集中蓄水带来的矛盾和不利影响，金沙江干流、雅砻江、嘉陵江、岷江主要水库均实现满蓄目标。

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