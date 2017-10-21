蔡习会？台党政人士：若以九二共识为政治前提就不可能

（联合早报网讯）中共总书记习近平在十九大发表报告，重申九二共识与一中原则，并提及“六个任何”反台独。台湾党政人士表示，习近平谈话与台相关部门事前评估差不多，但相较十八大，习更清楚定义一中原则的九二共识；部分人士期许“蔡习会”，党政人士强调，若以九二共识为“政治前提”，完全不可能。

台湾联合报报道，熟悉两岸事务的党政人士表示，中共十九大开始前，政府相关部门都有评估，习近平的两岸关系谈话与预期差不多，其中包括一中原则、九二共识与反台独的“硬调”，另一方面则是拉拢台湾的“软调”，例如大陆将扩大两岸经济文化交流合作。

台党政人士指出，习近平这次谈话，基本上是将过去对台政策说过的话，做很精要的归纳，没有太多新意。不过值得注意的是，习近平在谈到九二共识时，很清楚定义了一个中国原则的九二共识，十八大时大陆前领导人胡锦涛也提九二共识，但没有像习这么清楚的定义。

民进党前主席、亚太和平研究基金会董事长许信良日前表示，“蔡习会”也是两岸互动新模式。曾任台国防部副部长的学者林中斌也认为，未来“蔡习会”有可能。

但党政人士说，蔡英文过去就曾表示，在对等尊严、公开透明及不涉及政治前提下，不会排斥。党政人士强调，重点是“政治前提”，如果有前提是九二共识，大陆已讲明九二共识是一中原则，“以目前的状况根本不可能接受，更别说见面，完全不可能”。

台湾陆委会26日举办“两岸交流30周年回顾与前瞻研讨会”，蔡英文尚未确定出席。党政人士表示，蔡英文仍不排除将与会致词，毕竟两岸交流30周年，具有重要意义，总统应会用更高的角度，盱衡全局。

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