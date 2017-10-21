中央统战部：强烈反对个别国家接待达赖喇嘛

（联合早报网讯）中共中央统战部常务副部长张裔炯21日上午在十九大第三场记者招待会上表示，中国政府强烈反对个别国家的政府首脑和政要接待达赖喇嘛。希望世界各国政府谨言慎行，尊重中国主权。

中青在线报道，有记者提问称，少数国家一直持续邀请达赖喇嘛访问，中国未来会否采取新的反对措施？对此，张裔炯回答说，十四世达赖喇嘛是披着宗教外衣的政治人物，这个政治人物1959年叛离祖国，逃到国外，组织了一个所谓的“西藏流亡政府”。这个“流亡政府”秉承的宗旨核心就是西藏独立、分裂祖国。

他说，十四世达赖窜访有些国家，甚至个别国家的政府首脑和政要予以接待，中国政府必然会强烈反对。世界上没有一个合法政府承认达赖西藏集团，即便是接待他的国家，他们的政府也不承认；也不可能有任何国家，当分裂自己国家的一个人在世界窜访得到对方政府的接待时，而不反对不抗议。“中国政府反对世界上任何合法国家的政府和组织以这样那样的名义接待接见达赖的一切行为，我们认为都是对中国人民感情的重大伤害，也是对他们只承认中华人民共和国政府是唯一合法政府的不严肃。”

张裔炯说，有人讲达赖是个宗教人士，政府没出面接待，而是个别官员自己的行为。“中国认为，官员以官员身份参与的所有外事活动，都代表本国政府。我希望世界各国政府谨言慎行，要充分考虑与中国的友谊、对中国主权的尊重。”

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