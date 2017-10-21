谈“我的梦想” 柯文哲：当上市长是国民党害的

（联合早报网讯）台北市长柯文哲21日参加活动时谈到儿时的梦想，被问到为何从医生变市长，柯文哲回答说是“国民党害的”。

台湾中时电子报报道，柯文哲出席“杂学院VIP”记者会，谈到“我的梦想”，称自己小时候没有什么梦想，父母希望他当医生，最后也真的当了医生。对谈人、杂学校创办人苏仰志提问，今年杂学校主题是勇气，要柯文哲分享哪来勇气当市长？柯文哲说是“国民党害的”。

柯文哲说，本来在台大混得好好的，但被监察院弹劾，又被惩戒，又被调查局、地检署约谈，“走投无路才选”。他笑说，因为他是医生，没什么其他专业，只好去做最不需要专业的市长 。

柯文哲补充，过去三年，他进步很多，将以前学医学的技术心态和方法，放到政治上、团队的组织政策的推出。现在和三年前的柯文哲比差很多，所以，重点不是过去学过什么而是能随着环境的变化，不断的改变自己。

他还说，任何人要和柯文哲对打，要注意两件事，一个是他意志力超强，“一日双塔”应该领教过，他是学习很快的人，学习速度简直是异形。自豪说，以医生来说 ，台湾的医生中，一人可以跨过这么多领域，做过这么多创新，台湾医学史上 ，没有看过其他人 。

会后媒体问柯文哲，市长是不需要什么专业，是否又“口误”，柯文哲说，市长是概念，不是过去学什么，重点是随着需要去改变。

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