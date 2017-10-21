发改委：预计全年6.5%左右的预期增长目标将顺利实现

（联合早报网讯）中国国家发展改革委党组书记、主任何立峰今天在记者招待会上表示，预计全年6.5%左右的预期增长目标将顺利实现，并能争取更好的效果，今年底经济总量将超过80万亿元。

十九大新闻中心今日（21日）举办记者招待会，国家发展改革委党组书记、主任何立峰，副主任张勇，副主任宁吉喆介绍以新发展理念为引领，推进中国经济平稳健康可持续发展有关情况，并回答记者提问。

中新网报道，何立峰在会上表示，过去五年的经济社会发展工作取得举世瞩目的成就。具体可从三方面看：

从经济增长看，在全球经济艰难复苏的大背景下，过去4年中国经济年均增长7.2%，经济总量从2012年的54万亿元稳步增长到去年的74万亿元。今年以来，经济稳中有进、稳中向好的趋势继续巩固，预计全年6.5%左右的预期增长目标将顺利实现，并能够争取更好的效果，今年底经济总量将超过80万亿元。几年来，中国经济保持中高速增长，在世界主要国家中名列前茅，中国经济约占全球经济总量的15%，但对全球经济增长的贡献率每年均超过30%，居世界第一位。

从发展质量看，五年来中国经济结构不断调整优化，实现了需求结构“消费超过投资”、产业结构“三产超过二产”，最终消费和服务业对经济发展的支撑作用进一步增强；今年前三季度，消费对经济增长的贡献率为64.5%，服务业占比达52.9%。区域发展格局不断重塑优化，新型城镇化扎实推进，2016年常住人口城镇化率达到57.35%。新旧动能有序转换，新技术新产业新模式新业态层出不穷。2016年中国科技进步贡献率达到56.2%，研究与试验发展经费支出达1.55万亿元。

从人民生活看，就业和脱贫两大关乎民生福祉的指标尤为亮眼。通过以创新创业促进就业，全国城镇新增就业人数连续4年保持在1300万人以上，今年前9个月又新增1097万人。脱贫攻坚战全面打响，4年脱贫5500多万人，今年将再减少1000万人以上，贫困发生率已下降到2016年底的4.5%，到今年底可望降到4%以下。同时，已基本完成580多万人的易地扶贫搬迁建设任务。纵观世界文明史，只有在中国共产党领导下，在社会主义制度下才能取得如此伟大的卓越成就。

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