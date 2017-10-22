中国地震局局长：2030年建成地震科技强国

（联合早报网讯）21日，中国地震局党组书记、局长郑国光代表接受科技日报记者采访时表示，十九大报告以人民为中心，明确了党为谁服务、如何服务。下一步，地震系统也将把健全公共安全体系，提升防灾减灾救灾能力放在首要位置。“我们将加快构建开放合作、充满活力的国家地震科技创新体系。到2020年，使我国地震科技总体水平达到发达国家同期水平，争取到2030年，使我国步入世界地震科技强国之列。”郑国光说。

据科技日报报道，在此前的代表团小组讨论发言中，郑国光也表达了同样的观点。他说，党的十八大以来，习近平总书记先后25次对防震减灾工作作出批示，国务院也提出了“地下搞清楚，地上搞结实，群众搞明白”的要求。过去的五年，防震减灾救灾工作取得了可喜的进步。

根据中国地震局官方数据，目前，全国2.5级以上的绝大多数地震都能监测到，并可在两分钟内进行速报；减隔震等抗震设防新技术得到广泛应用。

但新形势下，中国经济社会的快速发展，人财物高度集中，生命线工程越来越多，全社会对地震速报和防灾减灾救灾能力提出了更高的要求。高铁、高楼、大型水库、核电站等越来越多出现在公众的生活中，这都让减轻地震灾害的风险显得更加重要。

科技创新是解决这些问题的抓手，郑国光强调，未来几年，中国地震局将大力实施“国家地震科技创新工程”，推进实施“重大自然灾害监测预警与防范”“地球深部探测”等国家重点研发项目，部署“透明地壳、解剖地震、韧性城乡、智慧服务”四大计划，争取在认识地球、减轻灾害等方面取得重大进展。

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