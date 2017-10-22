“双11临近” 中国快递业加速全球布局

（联合早报网讯）“双11”的脚步越来越近，启动大规模包机服务、加速全球仓储布局、建设国际物流网络……中国快递业正在将“中国速度”复制到海外，服务全球消费者。

据新华网报道，足不出户，买卖全球，近年来跨境电商成为很多人购物选项。伴随跨境电商高速增长，跨境快递物流需求大增。虽然在时效和性价比方面，中国快递业已经做到了世界领先水平，但跨境电商件仍以美国联邦快递、联合包裹和德国ＤＨＬ等为主。

不过，这种局面将发生改变。近期，阿里旗下菜鸟网络宣布，已经与阿联酋航空等多家航空公司签署包机协议，“双11”期间将有10多架班机从中国起飞，满载货物飞往欧洲。

除了包机，菜鸟设在法国、西班牙、俄罗斯等地的海外仓也根据大数据预测帮助商家提前备货。欧洲消费者下单后，商品将从就近的海外仓直接发出，最快1天就能收货。

进口物流今年“双11”也会提速。目前，不少国际品牌已陆续将爆款商品送到中国保税区的保税仓里，消费者下单后可以直接清关发货，江浙沪地区最快当天就能收货，其他地区最快次日可以收货。通过菜鸟在大阪、首尔、洛杉矶等地增设的10大全球订单履约中心，消费者可以实时查看订单揽货、入库出库、转关清关等国际物流信息，购买时更放心。

对于国际快递物流市场，主要快递公司在快马加鞭进行布局。今年9月底，顺丰控股公告称，与美国联合包裹成立合资公司的事项已获监管审批。合资公司将推出经济型国际快递产品，从中国至美国转运时效约在7个工作日之内。

“中国快递企业要跟着‘一带一路’走出去、跟着跨境电商走出去。”在近期上海工商联国际物流商会成立仪式上，圆通速递董事长喻渭蛟说。

菜鸟国际总经理关晓东表示，中国“双11”是全球物流业的繁忙场景，“双11”期间将把快递业的中国方案带到海外，让全球消费者有机会通过包裹递送感受到“中国速度”。

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