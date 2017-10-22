高调面对罢免案 黄国昌剑指明年选举

（联合早报网讯）台湾新北市第12选举区立法委员黄国昌罢免案，日前通过二阶门槛，最快十二月中投票。黄国昌本人21日在面簿发文，高调呼吁选民站出来，“一起让推动改革的力量再度集结”。据了解，这样的“逆向操作”别有用心，目的在于明年的九合一选举。

据《联合报》报道，过去被发起罢免者几乎都倾向保持低调，避免罢免通过门槛，但此次时力反向操作，高调呼吁支持者出来投“反对罢免”票，被认为别有居心，其实剑指明年九合一选战。

报道指出，时代力量早已在全国各地宣战，誓言力拼明年地方议员选举，此时藉由黄国昌罢免案喊出“直球对决”，颇有提早操兵的意味。只是此战略一刀两刃，若冲高投票率、罢免没过关，黄国昌既安全下桩，也达到政党宣传效果。

但若罢免过关，时代力量在立院马上缺一席，以当前两党在立院的紧张关系，民进党在后续补选时若要继续礼让时力，恐掀起党内反弹，若自推人选，大绿小绿提早翻脸，时力这一席能否“补回来”？结果难料。

不过，即使黄国昌罢免案真的过关了，只要不是输得太难看，仍有下一步走。尤其民进党迄今在新北市找不到强棒，黄国昌是否趁势转战新北市长选举？将是新北选战的变数。然而黄国昌在接受中央社访回时拒绝“过度揣测”罢免案是否与2018年议员选举有关，被问到是否参选新北市长？他说，身为立委，现在就专心在立法院准备问政。

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