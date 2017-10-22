张建宗：盼港青有国家观念、香港情怀、国际视野

（联合早报网讯）香港政务司长张建宗继续于网志宣传《施政报告》内容，强调本届政府重视青年发展，期望培养青年人成为“拥有积极的人生观，对社会有承担，拥有国家观念、香港情怀及国际视野”的新一代。

据明报报道，网志题为＜开放包容 破格思维 让青年人发挥所长＞，张建宗指，“青年人是我们的未来”，需要要给予他们更大的支持及发挥空间，他未来5年会做好青年人“三业三政（关注青年的学业、事业、置业，并鼓励青年议政、论政、参政）”工作，让年轻一代看到曙光和向上流机会，解决社会深层次矛盾。

张建宗举例，青年发展委员会、公民教育委员会、环境运动委员会、创新科技及再工业化委员会及禁毒常务委员会，都会推行“委员自荐试行计划”，未来他们会开放更多委员会让青年人“自荐”加入，“我们会不论政治光谱，确保招募和甄选机制公开、公平、公正，奉行用人唯才的原则，招募诚心及有能力为香港市民服务的青年人加入咨询及法定组织”。

他又说，各司局长政治助理本月底会到访学校，向师生简介《施政报告》理念及政策措施，聆听意见。

张建宗重申，《施政报告》反映本届政府重视青年发展，“我们希望培养青年人成为拥有积极的人生观，对社会有承担，拥有国家观念、香港情怀及国际视野的新一代”。

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