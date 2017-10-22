改时区达成台独？台学者：让大陆时间暂停更好

（联合早报网讯）日前要将台湾的时区改变话题夯，有人提议将台湾的时区调成与日本同步，世新大学教授游梓翔在面簿贴文表示，台湾有不少“台独政治工作者”，明知台独“做不到就是做不到”，但每天还是要搞些“空作”，以达到自我疗癒效果。真要调时间，看看“台独政治空作者”是不是能想出个办法，让大陆的“时间暂时停止”，否则两岸差距愈拉愈大。

据联合新闻网报道，游梓翔表示，这些“台独政治空作者”的最新代表作，当然就是“改时区”了。改时区有什么好处？居然有人说这样“可以更靠近日本”，还有是“陆客到了台湾，每一个人都要调整手表，那就是‘出国’了”，另外就是可以让对岸不知如何处理。

游梓翔指出，首先，改个时区不会更靠近日本，你的祖先、你的名字不会变成日本人、日本名，台湾仍然是在福建对面，不是在福岛的对面。

其次，陆客调手表就是出国？说这话的人可能没去过美国和澳洲，多时区仍不会改变国家归属。而且如果家中有个亲人把手表调快一小时，其他人就说你不是我的家人了，这可能吗？

最后，可以让对岸不知如何处理的理由更是好笑。大陆只会觉得自己在突飞猛进，但台湾怎么老是搞些有的没的。如何处理？笑你一阵，然后继续壮大就是了。牺牲的当然是两岸和谐和台湾形象。

游梓翔表示，真要调时间，看看“台独政治空作者”是不是能想出个办法，让大陆的“时间暂时停止”。否则两岸差距愈拉愈大，而我们每天还在吵这种调手表的事，结果就等于是把台湾的钟给调慢了。大陆在跑、世界也在跑，我们却在这儿左脚踩右脚，踩得不亦乐乎，台湾的未来该怎么办呢？

免费试阅14天