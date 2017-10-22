雄安新区金融建设正式开局：绿色金融有望扮演重要角色

（联合早报网讯）近日，经中国保监会正式批准开业的中国人民养老保险有限责任公司在河北雄安新区完成工商注册，成为当地首家总部型金融机构。雄安新区金融业发展，正逐渐由蓝图走向现实。

据中新社报道，雄安新区的重要作用之一是疏解北京非首都功能。9月底公布的《北京城市总体规划(2016年-2035年)》提出，支持部分在京金融机构向雄安新区有序转移。

“如果只是建设集中承载地，没有相应的、有竞争力的产业，那么这个城市如何运作，既无吸引力，也很难持续。”国务院发展研究中心副主任、研究员张军扩指出，正是出于这种考量，中央决定将打造集中承载地的需要与按照新发展理念建设示范区的需要有机结合，拓展雄安新区建设的功能，提升新区建设的定位和目标。

事实上，自中国宣布设立雄安新区以来，以大型国有银行为代表的大型金融机构已摩拳擦掌，准备择机入驻雄安新区设立分支机构开展业务。目前四大国有商业银行已全面部署雄安新区金融服务建设工作，中国进出口银行、国家开发银行等政策性银行也从总行层面进行了相关战略布局。

河北银监局副局长陈炳华此前透露，一些银行已成立专门领导机构或工作团队，加强对雄安新区规划建设的跟踪对接，并派员与新区筹委会开展直接对话，商讨合作。此外，相关机构还通过制定综合金融服务方案、开辟信贷审批“绿色通道”等形式，调集资源对接征地拆迁安置等项目。

中国希望将雄安新区建成国际一流、绿色、现代、智慧城市。在此过程中，绿色金融有望扮演重要角色。

中国金融学会绿色金融专业委员会(绿金委)主任马骏认为，未来5年雄安新区绿色投资需求可能高达万亿元人民币。绿色金融需要实现快速跨越发展才能真正满足当地巨大需求，这需要外部资源和政策支持。

对此，绿金委发布的一份报告建议，雄安新区应致力于建设绿色技术创新投资中心，形成世界顶级的绿色技术研发、展示与应用平台，并吸引一批绿色技术领域的天使、风险资本和股权投资基金落户，将新区建造为全国乃至国际绿色技术创新投资中心。

专家还指出，雄安新区可建立有地方特色的绿色金融体系，包括鼓励出台绿色金融政策、主动集聚绿色金融要素资源、充分利用多种绿色融资渠道、引入新型融资工具、开拓绿色金融国际合作、强化信息披露和使用等，从而支持相关建设顺利推进。

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