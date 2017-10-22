浙江大学开设舞龙舞狮课 上百人选修

（联合早报网讯）每逢佳节，各地都少不了这样的场景：十多位身形壮硕的汉子身着红色或黄色套服，手举木棍，头顶巨龙，跟随“龙珠”来回游走，扭、挥、仰、跪、跳、摇，摆出各种造型。一旁的观众连连叫好，掌声雷动，祈愿来年风调雨顺，人寿年丰。这般的欢快喜庆，如今在浙大的课堂上也能见到。新学期，浙大首次将舞龙舞狮课纳入了体育课选课系统。

据钱江晚报报道，浙江大学公共体育与艺术部老师姜凯介绍，浙江大学的龙狮课当前学习的是竞技舞龙。竞技舞龙，简单来说，便是在各类舞龙比赛中能够看到的舞龙运动。它是对中国品类繁多、形态各异的民俗舞龙，如百叶龙、板凳龙、灯龙、草龙等归一化处理后形成的标准体育运动项目。

浙大教务处选课系统显示，目前姜凯在本学期一共开设了五个舞龙舞狮初级班，共有170名来自不同专业的同学获得了申请，男女比约3∶2，这已经超过了原定设置的150名学生的总课程容量。

据中国大学生体育协会舞龙舞狮分会官方网站统计显示，至2007年11月止，已有92所高校加盟了“百校龙狮进课堂”计划，其中包括浙江工商大学、绍兴文理学院，以及厦门大学、武汉大学、西安交通大学等院校。

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