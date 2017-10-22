广场舞应用程序热潮减退　用户量无法折现赚钱成死穴

（联合早报网讯）广场舞Apps曾在中国内地红极一时，不过据《北京日报》10月21日报道，其中大多已经转型或停止运作，即使是去年上架的老年人直播Apps，也不见得特别受欢迎。内地创投圈近年一直盯着“有钱有闲”的老年人，但似乎赚得用户也不等于能赚钱。

据香港01报道，媒体统计，自2015年广场舞应用程序面世起，两年间共有60余个广场舞Apps上架，如今却只剩下3至4间，先行者大都处境艰艰，或彻底转型，或大规模调整业务，或融资中辍而停止运作，幸存者亦未能找到前行方向。

按Android平台所见，“糖豆广场舞”、“就爱广场舞”、“99广场舞”等应用程序下载量达千万以上，以广告、电子商贸、旅游、活动营运为主要盈利手段，可是全都未能实现显著成绩。去年9月“友瓣直播”上架，主打中老年人市场，产品涉及广场舞及商品促销之类热门话题，然而这款产品自今年3月起就再没更新过，线上直播用户亦寥寥无几。

爱广场舞创始人范兆尹说：“大家都积累了用户，但至于未来的商业变现怎么走依旧在摸索。”其他先行者则表示，预期大量老年人使用互联网，因此决定以其为互联网产品目标客群。根据CNNIC统计报告显示，中国内地60岁以上网民大约有3600万人，占7.51亿网民数量4.8%。

业界人士承认，多数老年人依然不熟悉网上支付，网上消费能力并不强，要从银发一族手上赚钱并不容易。其实广场舞和直播公司招徕一群老年用户后，其平台大多曾尝试以电商和旅游来吸引消费，可是全部锻羽而归。以电商为例，《北京日报》记者发现，广场舞Apps所卖产品多数销量一般：在“舞动时代”网店中，销量最高产品为一款广场舞T恤，但只卖出68件。

老年人社交App“寸草心”创始人徐剑童分析，大多数创业项目都无法找到精准市场。如今老年人熟练使用微信，然而直播和影片之类软件依然相对门槛过高，致使创新企业所能开拓盈利空间有限。另有业内人士即认为，期望广场舞用户频频网上购物并不实际，他们多数倾向由子女淘宝代劳，因此电商产品在老年人市场效果不彰，此现象同样适用于保健产品和理财产品。

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