韩国五代战机开发屡遭挫折 印尼拟撤资或改选中国歼31

（联合早报网讯）美中等大国近年积极发展5代战机，除了美国已经率先亮出F-35、中国的歼31外，韩国去年也和印尼签约联手投入5代战机的开发KF-X/IF-X战机的计划。但韩国在这项计划向屡屡遭受挫折，先是KF-X战机的规格已经从原计划的第5代降为4代半，再加上合伙的印尼日前也表示将打算不将国防预算分配于这个项目上。

据中时电子报引述《詹氏防务周刊》报道，韩国航空工业公司（Korea Aerospace Industries）在日前的首尔航展上表示，国产KF-X战机的最终机体设计即将定案，不过出于成本、技术风险等方面的考量，KF-X战机的规格从原计划的第5代战机降为4代半，希望可以藉此降低开发项目的复杂性。

另外，印尼方面也在航展前夕表示对于与韩国共同开发KF-X/IF-X战机计划采观望态度，将停止了相关预算的分配，也已经将这个决定通知韩方了。这对韩国的KF-X的开发无疑是项重大打击。去年两国签署了共同开发KF-X的合作协议，协议中印尼需承担总开发成本的20%、约71亿美元。

根据KF-X的开发计划，KF-X目前仍然处于设计阶段，特别是进行风洞试验和计算流体力学分析阶段，机体设计要到2018年6月才能定案，而后续的双座开发计划要到2019年才能确定，印尼此次撤资恐怕是对计划拖沓表达不满。

印尼现有机主力为F-16和苏-27和苏-30，在太平洋周边国家相继引入美国F-3之后，为了增强海军的实力，印尼2012年加入参与了韩国KF-X战机项目的研发，除了提供20%的资金外，还会订购50架KF-X战机。

据《凤凰军事》报道，印尼因价格考量，不太可能选择与KF-X/IF-X同类的美制F-35战机，反观同类的价格相对便宜的中国歼-31战机则是可能成为印尼的新选择。中国歼-31战机则在研制进度超前计划拖沓的KF-X/IF-X，已经有2架原型机和多年的飞行试验。

免费试阅14天