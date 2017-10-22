中国三江源地区雪豹初步估算在1000只以上

（联合早报网讯）“通过多年来对三江源地区雪豹监测，目前初步估算数量在1000只以上，是全球雪豹连片分布最为集中的地区。”22日，山水自然保护中心三江源项目主任赵翔接受中新社记者专访时介绍称。

据中新社报道，雪豹素有“高海拔生态系统健康与否的气压计”之称，1996年《中国濒危动物红皮书》已将其列为濒危物种，目前中国是全球雪豹最大分布国，涵盖其60%的栖息地。

“目前雪豹在三江源地区主要分布在有裸岩且人类干扰较少的区域。”赵翔介绍，此间雪豹核心栖息地为青海省玉树藏族自治州杂多-囊谦-玉树市连片栖息地、澜沧江源头、长江源头、治多县索加乡以及果洛藏族自治州阿尼玛卿山区和年保玉则山区。

记者梳理发现，近年来在三江源地区，雪豹已由原先难觅踪迹的“幽灵猫”状态转而频繁“露脸”，或“出镜”红外相机求偶带崽、或“散步”于城镇附近、或在镜头中“直播”标记领地行为，此外牧民救助受伤雪豹事例亦不鲜见。

“除了关注度增加，这些事例也能从侧面反映三江源地区生态保护成绩，监测发现目前雪豹及其猎物岩羊的种群数量正在恢复中。”北京大学自然保护和社会发展研究中心博士肖凌云说，“雪豹作为山地生态系统的旗舰种，对其保护意义，更多的是能够带动整个生态系统的保护。”

近日，世界自然保护联盟(IUCN)将雪豹生存状况由“濒危”调整为“易危”，表明该物种在全球范围内的可繁殖个体已超过2500只，在过去16年中的物种减少数量已低于整个种群的20%。

“‘IUCN红色名录’并不是我们保护雪豹的唯一理由，在这片土地上，保护雪豹的核心是我们需要一起探索出雪豹和人类之间共存的可能。”赵翔说，人兽冲突、猎物短缺、偷猎、采挖虫草时的人类干扰、流浪狗带来的疾病传播以及气候变化导致的栖息地减少，都是雪豹在三江源地区的潜在威胁。

“即便被降为‘易危’，雪豹依然是受威胁物种，仍需坚持不懈地推进相关保护工作。”三江源国家公园澜沧江源园区管委会党工委书记才旦周此前接受媒体采访时认为，应通过不断完善生态法律法规，建立大区域、强协同、多频次的生态巡护执法长效机制，使得三江源地区雪豹保护力度加强。

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