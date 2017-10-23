三亚市委书记：三亚涉旅诉讼“断崖式”下降，从严治旅成常态

（联合早报网讯）作为旅游界的“网红”，海南省三亚市一直是游客的“心头好”。可多年来，三亚旅游市场一些乱象不时引发舆论关注。如今，三亚旅游乱象治理成效如何？如何实现旅游市场升级发展？中共十九大代表、海南省委常委、三亚市委书记严朝君给出的答案是：严管重罚、健全标准、提升服务。

据中新社报道，“过去三年来，三亚在旅游市场治理方面花了大功夫”，严朝君坦言，三亚旅游市场的乱象痼疾，不仅影响了三亚乃至海南的形象，更是城市加快转型发展的拦路虎。为此，三亚市通过组建“一二四”治理机制，打好旅游治理“组合拳”。

严朝君介绍，“一”即一个市民游客服务中心。该中心集合了旅游资源展示、散客咨询、投诉举报受理、应急指挥等功能，是治旅“集团军”的作战指挥中心。“二”指两条热线，即旅游服务热线和政府服务热线，为游客提供与政府部门沟通的畅通渠道。“四”即“四位一体”行政执法长效机制。

据介绍，三亚市在治理方式上还有多个全国“首创”。三亚设立了全国第一个旅游警察支队、第一家旅游巡回法庭。

“旅游警察支队成立的两年里，我们查处涉旅治安案件426宗，治安拘留490人，刑事案件6宗，刑事拘留了20人。”采访中，严朝君向记者说起这一组数字。此外，三亚市旅游诉讼案件呈断崖式下降，从2013年的159起，下降至2015年的9起，今年截至目前是2起。

“三亚将继续保持从严治旅的常态，而且要在现有基础上加大力度”，严朝君说，过去三年，三亚旅游市场没有出现重大的旅游投诉，没有重大的负面舆情，但“不意味着可以高枕无忧”。

严朝君表示，三亚将进一步健全旅游服务规范和标准。今年以来，三亚出台了7项旅游服务标准，13项旅游管理规范。这些标准和规范从细节入手，保障了游客合法权益。

婚纱摄影标准化合同便是其中一项。该合同自10月1日起在三亚婚纱摄影店实行，详细规定了拍摄、服务费与支付方式、双方违约责任等内容，并推出了婚纱摄影保险。

“合同中明确提出不满意可以重拍”，严朝君说，此举意在规范商家与消费者的权利和义务，助推行业规范健康发展。数据显示，2016年三亚共接待婚纱摄影新人超30万对，并保持增长势头。

严朝君表示，三亚市在重典治乱之外，还着力改造、提升传统旅游景区，优化游客体验，并鼓励发展旅游新业态，建立深度融合的服务机制。

“三亚现有三个5A级景区，今后三年我们力争再创三个”，严朝君说，三亚市将推进天涯海角、西岛、热带天堂森林公园建设，争创5A级景区。此外，三亚市还将大力发展游轮、潜水、低空飞行等产业，并洽谈引进Hello Kitty、愤怒的小鸟等主题乐园进驻三亚。

严朝君最后说，“将不断提升服务水平，为游客提供更安心、舒心、放心的环境，欢迎各方朋友前来三亚旅游。”

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