学者新书指慈禧太后的夜明珠或藏在台湾

（联合早报网讯）慈禧太后生前权倾天下，死后也有无数奇珍异宝陪葬。然而，她所埋骨的清东陵，却在1928年遭盗墓，墓中宝物洗劫一空。墓中的珍宝，包括慈禧口中的夜明珠，现在可能在台湾。

据联合新闻网报道，大陆文史工作者胡杨，新书《国家宝藏大解密》最近引进台湾。他在书中追索一件件行踪成谜的国家宝藏，从中挖掘历史秘辛。

清东陵是清朝的皇家禁地，埋葬着自顺治帝起的五位帝王。统治近代中国长达半个世纪的西太后慈禧，也将自己的陵寝定于东陵。陵寝工程浩大，前后共花费白银227万两， 比紫禁城还奢华。

晚清大太监李莲英口述、其侄子李成武纪录的《爱月轩笔记》，记载慈禧地宫中陪葬的珍宝，总价值约5千万两白银，如今却空空如也。

胡杨在书中指出，1928年7月2日，军阀孙殿英得知《爱月轩笔记》的内容后，便率部藉口进行军事演习， 洗劫了东陵里所有可拿走的稀世珍宝。这些财宝至今下落不明。

孙殿英被解放军俘虏后，供述当时将慈禧口中所含的夜明珠，托戴笠赠给蒋夫人宋美龄。

当年孙殿英东陵盗宝的消息很快传遍全国，民间兴起要求严办盗陵者的声浪。孙殿英见形势严重，便寻找门路将宝物献给当权者，想为自己的罪行开脱。

胡杨认为，他将九龙宝剑、夜明珠等墓葬宝物，献给了他的上司徐源泉、蒋介石与宋美龄，以及时任财政部长的宋子文。这些宝物，最后可能都带来了台湾，但不知藏在何处。

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