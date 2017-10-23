各地新一轮促进PPP政策集中发布：PPP门槛进一步降低

（联合早报网讯）中国国家发展和改革委员会日前发布通知，鼓励各地政府、金融机构、企业等创新合作机制和投融资模式，利用政府PPP等方式，加快投资建设天然气储气调峰设施。与此同时，随着下半年推进民间投资和PPP模式工作的加强，各地新一轮促进PPP政策集中发布，PPP模式门槛进一步降低。

据经济参考报报道，国家发改委要求各地根据本地天然气用气特点，统筹规划城市储气设施建设，尽快形成不低于保障本地区平均3天用气量的储气能力，各主要供气企业抓紧形成不低于合同供气量10%的储气能力。

而就在几天前，国家发改委举行的有关全国老工业区搬迁改造内容的会议上，应用和推广PPP模式成为其中一个重要内容。

不仅是中央层面，各级地方政府近来促进PPP投资的政策也开始纷纷发布。河北省日前召开传统基础设施领域PPP项目发布会，共发布项目308项，总投资4700亿元，重点集中在能源、交通运输、水利、环境保护、农业等领域；湖北省也召开投资和重大项目工作会议，明确要加快PPP项目建设、加强资金保障、改善制度供给，促进民间投资健康发展。

随着中央一系列推进民间投资政策的出台和密集批复了一批地方基础设施投资项目，包括新疆、贵州、山东、黑龙江、湖北等国内多个省市也陆续出台各项促投资政策，以推进下半年投资的持续增长。贵州省和陕西省先后发布了推进PPP三年行动计划；云南省明确在众多公共服务领域的新建项目要广泛采用PPP模式；四川、山西等地相继推出大批PPP项目，投资额度基本都在数千亿元。

河南省在全国率先从省级层面统一规范PPP项目实施流程，持续储备推介项目，创新融资方式，加快项目落地，取得了明显成效。初步统计，今年前9个月累计新落地PPP项目144个，总投资1836.5亿元。

虽然鼓励政策不断出台，但民间投资在PPP项目中占比较低仍是主要问题。据市场机构统计，2014年1月至2017年8月，已公示社会资本中标人的PPP项目中，由民营企业牵头或单独中标的项目2199个，占到PPP项目总数的48%。但从投资规模上看，由民营企业牵头或单独中标的项目的总金额占比较低。

对此，国家发改委投资司副司长韩志峰表示，一方面是市场开放度还不够，在一些传统的基础设施领域，民营企业面临的“玻璃门”“弹簧门”等现象并没有完全打破。其次，在一些地方的PPP项目中，将一些关联度不高的PPP项目打包，导致投资金额上升，超出很多民营企业的能力。而且，目前的PPP项目大部分都是新增项目，需要进行大量的前期工作，很多超出了民营企业能力范围。

据了解，发改委将把进一步推进固定资产投资作为今年下半年的工作重点，通过推进PPP项目发展、落实民间投资支持政策、优化投资环境等方式推进民间投资的发展。

国家发改委副主任张勇日前表示，未来将落实各项促民资政策，鼓励民间资本参与并多向民营企业推介前期工作成熟、基本具备开工条件的PPP项目。

韩志峰建议，民营企业在参与PPP项目时可以抱团取暖，几个民营企业联合起来，发挥各自优势，竞争力会大大提升。并且可以通过与国有企业和外企组建联合体，实现优势互补，借鉴好的经验技术。另外，鼓励社会资本通过创新提高效率，降低成本，获得收益，这是国家推进PPP项目的重要内容之一，也是民营企业所具有的优势。

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