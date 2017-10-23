陈菊：布局选战 民进党没执政包袱

（联合早报网讯）民进党在各县市积极展开二○一八选战布局。对蓝营喊出把明年选举定位为“蔡政府的期中检验”，民进党籍高雄市长陈菊否认蔡政府的政绩是民进党的“执政包袱”。她强调，蔡英文就职以来推动许多重大改革，加上始终维持高人气高声望的赖清德出任阁揆，她相信蔡、赖两人能一同带动民进党的选战气势。

据联合新闻网报道，陈菊表示，站在执政者角度，任何政治攻防战术，最根本的就是不管从中央到地方，都要把执政的工作做好。人民是有智慧的，选战最根本的在政绩，何况现在媒体开放、资讯充分，人民对政府的成绩看得很清楚，也随时在监督。好的执政成绩，才是选战最大资本，也是争取选民认同的根本。

不过蔡政府上台后，包括年金改革、转型正义、一例一休等政策都引发争议，也成为在野党批评并视为选战检验的重点。究竟蔡政府政绩是否已成为民进党选战要面对的执政包袱？陈菊表示不以为然，她说，蔡英文上任后，迅速展开许多人民等待许久的重大改革；当然一开始并不容易，要面对许多挑战，也免不了过程中间的摩擦与争议。但经过一段时间的努力，现在各项改革已经逐渐开花结果，正要开始美好的收获。

此外，陈菊认为，赖清德从担任台南市长到由总统授命组阁，都一直维持高度的声望与认同，这是他的努力与才能，也是总统慧眼的选择。她相信赖揆能顺利辅佐总统，以他的高人气与施政能力，和蔡英文一同带动民进党整体选战气势。

至于明年百里侯选战何者是重点战区？选举结果是否牵动二○二○大选？陈菊说，每个县市都一样重要，没有什么地方是特别重要；除了全国政情外，每个地方都有在地的议题与民意反映，“胜或负未必都能过度扩张推论”。

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