忆1984年北京会面　曾钰成：邓小平指“有些干预是必要的”

（联合早报网讯）香港立法会前主席曾钰成今日在报章《am730》专栏撰文，忆述自己在1984年亲耳听到邓小平谈论香港问题的阐释，据此认为中国外交部早前指中英联合声明是“不再具有任何现实意义”的“历史文件”的说法，是有违初心；但同时亦指出，邓小平当年已明言中央对香港“有些干预是必要的”。

据明报报道，曾钰成在题为〈追溯初心〉的文章中指出，中共总书记习近平提出“十九大”的主题，第一句话是“不忘初心”，曾钰成称，若要追溯一国两制的“初心”，必定要重温三十多年前邓小平的论述。

曾钰成提到，1984年10月他有幸在北京现场聆听邓小平亲口谈论香港回归和一国两制事宜，当时刚草签了中英联合声明，邓小平提到，“联合声明确定的内容肯定是不会变”，“我们在协议中说五十年不变，就是五十年不变”。因此，曾钰成认为，外交部发言人早前有关联合声明的说法“似乎把邓小平说的民族传统、大国风度和国家尊严，都当作没有现实意义的历史，给丢弃了”。

文章又提到，邓小平当年亦论及中央对香港的干预，他引述邓小平称，“不能笼统地担心干预，有些干预是必要的”，邓小平又强调，如果发生动乱，中央政府就要加以干预。曾钰成于是指出，邓小平并无承诺中央在任何情况下都不会干预，而在签署中英联合声明之前，中国政府已清楚表明，主权和治权分不开；在恢复行使对香港的主权的时候，中央便拥有对香港的全面管治权。

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