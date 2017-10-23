特斯拉重申将在华建厂 但未回应上海市政府签约消息

（联合早报网讯）10月23日早间消息，特斯拉周日重申正在与上海市政府谈判，计划在当地建设一座工厂，并有望在年底达成协议。但该公司拒绝对该交易已经达成的报道发表评论。

据新浪科技报道，中国目前对进口汽车征收25%的关税，而且不允许国外汽车厂商在中国建设全资工厂。中国是全球最大的汽车市场，电动汽车市场规模也在不断扩大。虽然特斯拉希望扩大中国市场触角，但却不愿放弃独立地位或知识产权，所以中国市场的规定会对该公司构成挑战。

中国政府考虑让外国汽车厂商在自贸区内建设全资工厂，以此鼓励更多的电动和混动汽车生产，从而完成政府制定的销售目标。

即使在自贸区内建厂，特斯拉仍要缴纳25%的关税，但却可以降低生产成本。

特斯拉周日提供了今年6月发表的一份声明，该声明称，该公司“正在与上海市政府探索在当地建设工厂，以服务于中国市场的可能性。正如我们之前所说，我们预计中国建厂计划将在年底前更加明确。”

特斯拉美国发言人拒绝发表进一步评论。

《华尔街日报》称，特斯拉与上海市政府已经达成了在该市自贸区内建厂的协议。上海是中国的汽车之都，各类豪车都在当地拥有不小的市场。

腾讯持有特斯拉5%的股份，该公司被视作特斯拉进军中国市场的潜在同盟。目前还不清楚中国政府是否会在美国总统特朗普下月访华期间达成协议。

特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）表示，该公司需要在欧洲和亚洲建设汽车和电池制造中心。

特斯拉目前设在美国加州的唯一一家工厂遭遇了生产问题。他们试图加快Model 3电动汽车的生产速度，但却在今年早些时候承认，生产瓶颈导致其第三季度只生产了260辆汽车，远低于最初1500辆的计划。

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