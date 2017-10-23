赖清德上任两个月 民调显示声望仍高

（联合早报网讯）赖清德担任新阁揆，被外界认为可能与台总统蔡英文形成“两个太阳”的竞合关系，尤其赖清德的声望正高。根据台湾民意基金会的10月民调显示，在成年台湾人中，有56%的人对赖清德有好感，显示“赖清德热”还没有烧退，而蔡英文的声望则有下滑趋势，民调显示有37%的人对总统领导方式表示不赞同，较上个月上升0.9个百分点。

据联合新闻网报道，台湾民意基金会今发表“台湾人有信心危机吗？”全国性民调，分别分析国内对蔡英文，赖清德和台北市长柯文哲的支持度。民调指出，有44%的的成年台湾人赞同蔡英文的领导方式，虽较8月支持度首度低于3成有所回升，可能与内阁改组所带来的新气象有关，但较上月下滑2.7个百分点；民调并发现，不赞同蔡英文的人达37%，较上个月上升0.9个百分点。

在两岸关系方面，民调发现有52%的人不满意，不满意超过半数，且强烈不满意的比例依然显着。

相较于蔡英文的民调有可能自去年10月之后，再度“死亡交叉”（不赞同比例高于赞同比例），针对赖清德的新内阁表现，有58%表示满意，仅有21%表示不满意。民调更发现，赖清德的人气不减，有56%的人对赖清德有好感，仅9.9%对他感到反感，另有30.4%的人对他没感觉。

台湾民意基金会表示，依据9月和10月的数据来看，台湾人民对赖清德的感情热度近乎完全一样，认为“赖清德”热没有烧退，而且比过去林全内阁的满意度高。

至于对柯文哲抱持好感的人有61%，12.3%的人对他感到反感，另有23.5%对他没有感觉。台湾民意基金会指出，若比较两个月的人气热度，虽然柯文哲的人气与赖清德并驾齐驱，但民众好感度明显下降7个百分点，显示绿营围剿批判产生一定程度的杀伤力，但整体而言，并没有造成柯文哲民间政治支持的重大流失。

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