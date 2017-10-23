十九大报告手语翻译译足3.5小时大呼累透　直播前40分钟才收原稿

（联合早报网讯）中共总书记习近平早前共花了约3.5小时宣读十九大报告，不论是对他还是台下的与会者而言，都是一个体力的考验。然而，作为十九大开幕电视直播时的手语翻译，当时同样亦要不停转换手部的动作，即时把约3.5个小时的大会内容准确传达给听障人士，这份工作消耗精力之余，同时也创下了国内媒体直播手语翻译时间的最长纪录。

据香港01报道，本身作为特殊教育学校校长的周晔，已曾多次为官方的直播节目担任手语翻译，当中包括中央电视台新闻频道每天直播的《共同关注》栏目、还有如全国两会、中共十八大等重量级场合。虽然她本身直播的经验已经十分丰富，但对于这次担任十九大的手语翻译，她亦坦言与以有些不同，因为“之前的翻译从来没有超过两个小时”，体力的负担对她而言是其中一个挑战。而在十九大开幕当日的早上，周晔也只是吃了一个鸡蛋和一块面包，因为她“不敢吃其他的食物，怕突然坏肚子，也不敢多喝水”。

据周晔介绍，一般的手语翻译通常会在提前一天便拿到次日要翻译的原稿，这样他们就有足够时间提前阅读全文，并对其中生僻的词汇查词典。然而这次十九大的手语翻译任务却是在十九大开幕前一天的下午4时多才予以最终确认，而十九大报告的原稿全文更在直播前40分钟周晔才首次拿到。周晔表示当时“根本看不完，只能是大概浏览了全文”，幸好她平常作为央视节目《共同关注》的手语翻译，本身已很熟悉国内外的新闻，加上她此前又特意重温了5年前的中共十八大报告，使她未有在这次手语翻译十九大的报告中遇上太大困难。

尽管如此，这次十九大报告中不少的新提法、新词汇都极度考验着周晔随机应变的能力。周晔以“物流”这词为例，由于手语词典目前还未收录这个词语，因此她当场就要把“物流”意译为“物品的运输、流通过程”。当中有需要进行语意扩展的，也有需要概括总结的，比如报告中的“各族人民要像石榴籽那样紧紧抱在一起”，周晔同样亦巧妙地按原文进行了手语翻译。

此外，出于画面效果的考虑，所以周晔在为十九大报告进行手语翻译时只能坐在一张没椅背的椅子上，其间只能透过一台直播着大会现场画面的大电视，一边打手语，一边进行唇读，坐姿笔挺的坚持3.5个小时。直播结束后，她大叹“腰和肩膀太酸了。直播结束，我都站不起来了，全身都僵了”。

然而，周晔在十九大报告上的手语翻译却也让外界关注起手语翻译这个行业，周晔指出国内对手语翻译存在极大的需求，但目前还缺乏专门的人才；随着政府对行业标准的建立和规范，专业化将是大的趋势，并表示“这个行业的前景会很美好”。

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