中国出境旅游消费增长放缓 需求依然潜力巨大

（联合早报网讯）近日，中国旅游研究院发布了《中国出境旅游发展年度报告2017》。《报告》显示，中国出境旅游市场与消费增长趋势虽然放缓，但中国出境旅游需求依然潜力巨大，中国游客出境旅游更加成熟和理性。

据人民日报海外版报道，从总量上来看，2016年中国出境旅游市场总量与消费增长都呈现出趋缓的态势。中国出境旅游市场达到1.22亿人次，出境旅游花费1098亿美元，分别同比增长4.3%与5.07%。

从结构上看，出国游的比例提升显著，2016年占出境游总数的31.24%，与2015年的26.72%相比，提升了将近5个百分点，这表明中国游客的脚步渐行渐远。赴“一带一路”沿线国家游客量快速增长，据不完全统计，2016年达到约5000万人次，有力地推动了民众之间的直接沟通与交流。

从客源产出上看，经济增长是出境旅游的主要推动因素，西部地区与“新一线”市场活跃度进一步上升。除了签证便利度等因素的影响之外，客源地的国民收入水平变化在很大程度上影响着出游意愿与出游形式，研究显示，人均可支配收入与出境人次数的相关度最高。中国西部地区爆发出强大的旅游消费潜力，云南、四川等省份旅游消费增长速度较快。随着国际航班、签证中心的新增，杭州、成都等“新一线”城市出境游客的增长速度较快，消费能力也比肩上海、北京、广州、深圳等一线城市。

从目的地消费行为上看，中国游客的消费方式正在实现从“买买买”到“游游游”的理性转变。调查结果显示，首次出境旅游的游客居多，游览观光和休闲度假是出境旅游的主要目的。女性市场明显高于男性市场，出境游客大都是和家人或朋友结伴而行。选择半自助游、私家团的游客比例正在提升，说明中国游客不再满足于固定的路线与行程，对于弹性时间的要求正在增加。出境游花费的主要项目为购物、参团费用、餐饮和景点门票等。尽管购物仍然为花费最高的项目，但其比重已经减小。

从游客满意度上看，中国游客无论是对旅游服务质量的满意度评价，还是对目的地国家的总体满意度都较高。出国游客满意度各季度都持续稳定在“基本满意”水平。2016年各个样本国家的游客满意度指数整体上有所提高，其中中国游客对新加坡、新西兰、美国、日本等国家的游客满意度稳定在前列，对越南、柬埔寨、南非等国家的游客满意度指数上升幅度较大。

《报告》认为，对目的地经济社会贡献良多的中国出境游市场日益受到重视，加上宏观经济、基础设施、市场政策等发展环境持续完善，中国公民出境旅游需求将进一步释放。随着中国旅游市场发展的成熟，中国游客旅游需求多样化趋势将更加明显。分享经济、支付手段等新技术和新政策将有效扩大旅游供给。

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