台民调：仅三成六满意蔡英文两岸关系表现

（联合早报网讯）台湾民意基金会董事长游盈隆今天公布最新民调指出，对于总统蔡英文的两岸关系表现，三成六基本上满意，五成二不满意；若长期维持此状态，不利台湾开展对己有利的两岸关系。

据联合新闻网报道，对于蔡英文的两岸关系表现，最新民意显示，三成六的人基本上满意，但有五成二的人不满意，两者相差16个百分点，而且强烈不满意者有22个百分点。

游盈隆说，这样的民意反应和今年五月蔡英文上任一周年时的民意反应很相似，蔡英文处理两岸关系的表现，持续未获得台湾多数民意的肯定，且强烈不满的比例依然显著。

游盈隆指出，从长期趋势图来看，去年八月，蔡英文百日执政时，尚有五成一民众支持蔡英文的两岸政策，反对的有四成；自去年11月，不满蔡英文两岸政策的人已开始超过了满意的人，这种状况至少持续了四个月，不满意的人比满意的人多4到7个百分点。

他说，到今年五月，不满意蔡英文两岸政策的人超过满意的人18个百分点，到六月的时候，不满意蔡英文两岸政策的人超过满意的人22个百分点，那也是蔡英文上台以来台湾人最不满意她处理两岸关系的时刻；到了10月的现在，数字显示台湾民众满意的比例上升1.8个百分点，不满的比例下降了6个百分点，但总体来讲，不满意者维持在五成二，仍然是一个红色警戒状态。

游盈隆认为，如果长期维持这样的状态，不但蔡英文声望难拉抬，也将减少和大陆周旋的筹码，不利台湾开展对己有利的两岸关系。

免费试阅14天