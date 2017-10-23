中国高铁累计发送旅客突破70亿人次，发送量年均增35%

（联合早报网讯）中国铁路总公司23日披露，自2008年京津城际开通运营以来，截至2017年9月30日，中国高铁动车组累计发送旅客突破70亿人次，旅客发送量年均增长35%以上，高铁动车组已成为中国人旅行的主要交通工具。

据中新网报道，铁路总公司相关负责人表示，高铁的建设发展在推动产业结构优化升级、促进区域经济协调发展，助力“精准扶贫”等方面发挥了积极作用。以“复兴号”中国标准动车组为代表，中国高铁品牌建设持续深化，已成为闪耀世界的国家名片。

10月21日，“复兴号”动车组在京沪高铁按时速350公里运营满1个月，累计发送旅客59.2万人次。日均2万人次，平均客座率95%，最高客座率达到99.4%。

该负责人介绍，2017年9月21日，7对“复兴号”动车组在京沪高铁率先按时速350公里商业运营，京沪两地间运行时间压缩至4个半小时左右，为世界高速铁路商业运营树立了新的标杆。

负责人指出，“复兴号”动车组时速350公里速度级综合能耗下降10%左右；尽管时速350公里的“复兴号”比时速300公里的“和谐号”能耗增加了12%，但其更短的旅行时间，更好的运营服务品质，吸引了大量客流，平均客座率增加10.3个百分点，不仅提升了旅客出行效率，改善了旅行体验，也为促进沿线经济社会发展发挥了积极作用，产生的经济效益和综合社会效益是巨大的。

此外，铁路部门选拔高素质的动车司机、机械师和列车乘务员担当“复兴号”动车组值乘服务。经历了“十一”国庆黄金周“大客流”运输考验，“复兴号”运行平稳、舒适快捷，列车始发、终到正点率分别达到99.5%和99%，表现出良好的运行品质。

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