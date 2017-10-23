解放军明年计划招收研究生6800人 压缩规模优化结构

（联合早报网讯）23日消息，中共中央军委机关有关部门近日联合下发通知，部署展开2018年军队研究生招生工作。2018年军队研究生招生工作将出台一系列制度改革举措，以适应解放军规模结构和力量编成调整改革后高层次军事人才需求变化。

据新华网报道，记者从中央军委训练管理部获知，2018年全军和武警部队共计划招收研究生6800人，其中全日制5000人，非全日制1800人，总员额比2017年减少9％，进一步压缩了招生规模。根据深化国防和军队改革关于国防生制度调整改革部署精神，从2018年起，应届本科毕业国防生仅限报考军队研究生。

为解决当前军队研究生教育存在的突出矛盾和问题，适应军队规模结构和力量编成调整改革，着眼健全“三位一体”新型军事人才培养体系，坚持面向战场、面向部队、面向未来，深化研究生招生工作改革，大力推进军队研究生教育转型发展，2018年的军队研究生招生工作将从四个方面进一步优化研究生结构。一是优化培养层次结构，压缩博士研究生招生规模，博士与硕士研究生比例由2017年的1:4.1减至1:7.1，军队研究生教育重心明显下沉。二是优化培养类型结构，专业学位硕士研究生所占比例由2017年的50％提高至60％，研究生教育侧重向应用型人才为主转型。三是优化招生学科专业结构，招生计划指标重点向军事类以及与新型作战力量建设密切相关的学科专业倾斜，突出联合作战指挥、网络安全等学科专业高层次人才培养。四是优化生源结构，遵循生长军官培训和补充规律，大幅压减应届毕业生招收比例，扩大在职干部招收比例，应届本科毕业生（含国防生）计划限额由2017年2200人减至1800人，减幅18.2％；博士招收应届硕士生人数由去年的942人减至3338人，减幅达64.1％。

2018年军队研究生招生工作还将进一步创新博士选拔方式，鼓励有条件的招生单位试行博士研究生“申请－审核”选拔机制。坚持资源共享、优势互补，全面推行军队院校与科研机构联合培养研究生，除军事科学院、解放军总医院外，其他科研机构原则上不再单独招收研究生，调整为与相关院校联合培养研究生。

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