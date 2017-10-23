刘江华冀吸纳不同政治立场青年 强调用人不考虑政治背景

（联合早报网讯）日前香港公布的施政报告指，港府会推出“委员自荐试行计划”，并先行招募青年自荐加入政府委员会。香港民政事务局局长刘江华今早（23日）出席立法会民政事务委员会时，有立法会议员质疑政府会设政治审查，令香港众志的黄之锋、 罗冠聪及周庭无法加入。

据香港01网站报道，刘江华解释，本月底会让青年自荐成为五个委员会的非官方成员，强调会用人唯才， 不会考虑年轻人的政治背景。

早前公布的施政报告指，政府会推出“委员自荐试行计划”，先以招募青年委员为目标对象，并已选定五个谘询委员会作为第一批吸纳自荐青年委员的谘询组织，包括将成立的青年发展委员会、公民教育委员会、创新、科技及再工业化委员会、环境运动委员会和禁毒常务委员会。

立法会民政事务委员会上，香港本土立法会议员毛孟静担心，青年自荐加入政府谘询委员会，政府会设政治审查，并质疑香港众志的黄之锋、 罗冠聪及周庭能否加入委员会，也有议员关注委员会的评选准则。

刘江华表示，目前政府委员会青年成员比例为8.4%，政府将委任更多青年人加入政府谘询组织，目标在5年内增至15%。他表示，当局月底会公开委员会职责及评选委员会人选，并解释本届政府希望吸纳不同政治光谱的青年及用人唯才，强调任何政治意见、政党成员都可以申请加入。

至于委员会评审，刘江华指会邀请委员会的成员和主席作评选，招聘时公开各委员会的职权范围和准则，包括公开参与、用人唯材，以及申请人是否认识委员会和对委员会的贡献等，但不会公开所有申请者的分数和表现。

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