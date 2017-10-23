首套川剧广播体操将在四川百所学校推广

（联合早报网讯）由四川蜀蓉戏剧社创编的全国首套川剧广播体操目前率先在列五中学进行教学练习，预计将在月底完成在7所学校的教学。未来计划还将在四川全省100所学校进行推广。

据《成都晚报》报道，这套体操由四川蜀蓉戏剧社创编，并由世界川剧变脸大师、彭派变脸艺术创始人、国家一级演员彭登怀亲自设计动作。彭登怀表示，设计川剧体操的初衷是希望“川剧进校园”，“川剧作为中国十大剧种之一，我在这行60多年了，希望能发挥余热，弘扬和发展川剧文化。”

据彭登怀介绍，这套川剧广播体操时长约4分钟，共分为八节，包括热身运动、四肢运动、肩部运动、腰部运动、扩胸运动、跳跃运动、腿部运动、放松运动。“对于零基础的学生也很好学，结合体操动作的锻炼特点，融入了戏曲的特色。”而这套操的最大特色还是在于伴奏乐，使用的是最具川剧特色的打击乐，并提取了川剧五大声腔中弹戏的主要基调作为伴奏，使用具有四川特色的盖板子（川剧胡琴）作为主要乐器。从体操的构思，动作设计再到伴奏的创作录制，彭登怀带领团队花了约20天完成。

目前，四川蜀蓉戏剧社正在成都师范附属小学、成都七中初中附属小学、成都同辉（国际）学校、成华小学、列五中学、成都市华建学校、天府新区华阳小学7所学校中开展川剧广播体操推广，并率先在列五中学进行教学练习，预计将在月底完成所有学校的教学。

在首套川剧广播体操亮相以后，有不少成都和其他市州的学校联系到四川蜀蓉戏剧社，希望能引进这套操。“一开始只是单纯地希望能培养更多的川剧观众，没想到会如此火爆。”彭登怀说，目前正在筹备录制川剧广播体操的教学视频，“这只是第一套，难度属于初级水平，之后还会推出中级水平的第二套操，高级水平的第三套操。目标是将在全省100所学校中推广。”

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