台总统府：多项民调显示民众支持政府两岸做法

（联合早报网讯）台湾总统府发言人黄重谚今天说，政府的两岸政策，根本于多数国人共识以及国家核心利益；历来包括大陆委员会在内，许多机构长期调查都指出，绝大多数国人支持政府在两岸的相关做法。

台湾中央社报道，台湾民意基金会董事长游盈隆公布最新民调指出，对于总统蔡英文的两岸关系表现，三成六基本上满意，五成二不满意；若长期维持此状态，不利台湾开展对己有利的两岸关系。

黄重谚受访指出，民调各自不同，参考的意义与价值也不一；相较于一年前，在政府以及全体国人共同的努力下，台湾的各项重要经济指标都呈正向发展，包括年金在内等多项重大改革，也陆续成功推动，整体而言，国家正告别多年停滞，进入正面循环。

他说，对此刻的台湾来说，从速从实将各项重大改革推动完成，将一度慢下脚步的基础建设更新到位，带领国家跳脱多年停滞，这才是当务之要，也是国人的高度期待；至于，类似的民调如果有参考价值，府方都会注意。

黄重谚提到，政府的两岸政策，根本于多数国人的共识以及国家的核心利益，过去一年以来，政府致力于维系两岸和平的稳定关系，也向对岸持续释出善意，期盼透过双方的良性互动，逐步化解对立分歧，关于这一点，国际社会也都很清楚理解，并看到台湾的努力。

他说，历来包括陆委会在内，许多机构的长期调查也都指出，绝大多数的国人支持政府在两岸上的相关做法；至于台湾民意基金会的民调，府方没有进一步评论。

黄重谚强调，在两岸关系上，台湾致力于区域和平以及维持两岸稳定的政策立场，一直是非常明确且一致的，过去这段期间，政府是根据普遍的民意以及国内共识，致力维系两岸和平稳定关系，也向对岸持续释出善意，期盼透过双方的良性互动，逐步化解对立与分歧。

免费试阅14天