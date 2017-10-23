陈宝生称港府推国教是职责所在 港议员指言论不当

（联合早报网讯）十九大近日在北京召开，中国教育部长陈宝生接受港台访问时表示，特区政府要让老师团体正确认识国情，推动国民教育也是职责所在，并表示若有需要教育部会“有求必应、有问必答、有事必帮”。对此，香港立法会教育界议员叶建源回应，强调教育属于特区政府自治范围，陈宝生公开发表指向性意见不恰当，而公民党陈淑庄则直言“不需京官指指点点”。

据香港明报网报道，陈宝生指“港独”思潮的出现与教育有关系，“教育的主要任务是塑造人心，塑造香港的未来”，并直言“世界上没有一个地方，没有一个政府是不搞国民教育的”。他强调，“所谓国民教育，这是和国民身分认同、民族观、国家观、价值观一切相关的，这是特区政府的职责”，明言“如果特区政府提出要求，我这是有求必应、有问必答、有事必帮”。

他还说，认识《基本法》、一国两制、国情、中国历史、国民认同等“不是洗脑”，建议特区政府“让教师团体正确认识国情，他们首先要爱这个国家，认同这个国家，才能增强民族自豪感”。

叶建源认为，按照《基本法》，香港实行一国两制，教育属于自治范围，陈宝生对香港教育事务公开发表带有指向性的意见，是不恰当的。不过，叶建源也强调香港与内地在尊重一国两制的原则下，能够继续交流合作。

他也认为，教育应该回归专业，香港的国民教育在教育目标、内容、方法上，都应与内地推行的国民教育有明显区别，包括应让学生全面了解中国发展的成就与问题，培养他们的独立思考；以及尊重学生的不同取向，不会勉强学生对政权的认同。

另外，香港立法会公民党议员陈淑庄则表示，教育政策是香港地区事务，“不需京官指指点点”，若内地官员若继续“在不是他们范围之内加盐加醋，只会让香港人觉得中央是正是实施全面管治”，强调“隐恶扬善的爱国教育，无助于一个地方的发展”。

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