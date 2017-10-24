十九大闭幕会24日上午在人民大会堂举行

（联合早报网讯）中国共产党第十九次全国代表大会闭幕会定于10月24日上午在人民大会堂举行。

据十九大新闻中心消息，现将采访闭幕会有关事项通知如下：

一、安检于9:30开始，记者持大会采访证经安检进人民大会堂东门，在指定区域等候。约10:30，在工作人员带领下进大会堂二楼摄影摄像记者席、三楼文字记者席就座。进入记者区时，请保持安静。

二、采访车辆凭大会车证在天安门广场指定区域停放。

三、闭幕会结束后，记者可在二楼南过厅领取闭幕会有关文件。

四、请勿将无线发射设备带入会场。记者每人只可携带一部手机，请勿携带手机自拍杆，请将手机调为静音状态或关机。

此外，根据大会安排，10月24日大会闭幕会后即在人民大会堂一楼中央大厅北侧举办“党代表通道”第三场采访活动。有关事项通知如下:

一、请已报名参加“党代表通道”第三场采访活动并接到确认通知的记者于10月23日19:00前到新闻中心境内记者接待组，香港、澳门和台湾记者接待组，外国记者接待组领取请柬。

二、请于10月24日上午9:30持大会采访证从人民大会堂东门经安检入场，在指定区域等候，上午11:15准时凭请柬进入一楼中央大厅北侧记者区参加采访，按照现场工作人员引导有序就位。

三、所乘车辆凭大会车证在天安门广场指定位置停放。

四、采访活动将由中央电视台进行现场直播。新闻中心将免费提供直播公共信号。

五、请勿将无线发射设备带入会场。记者每人只可携带一部手机，请勿携带手机自拍杆，请将手机调为静音状态或关机。

免费试阅14天