朱立伦：不会选台北市长

（联合早报网讯）台湾2018大选加温，面对民进党新北议员连番质询，新北市长朱立伦昨天（23日）在议会市政总质询答询时明确表示，明年不会参选台北市长，“看户籍就知道我不会去选台北市，不可能留下半年的空档让民进党派代理，六都全绿化”。至于未来是否选总统或国民党主席？朱立伦未直接回应，仅表示卸任后的角色是“新北市民”。

台湾联合报报道，对外界认为国民党已形成党主席吴敦义和朱立伦“两个太阳”；朱立伦说，民进党从中央到地方几乎全面执政、阳光普照，国民党败选后一片灰暗、缺乏阳光，如今两个太阳刚好可让国民党有多点阳光、多努力一点，这是好事。

民进党新北市议员林秀惠说，放眼2020年大选，可能就是“朱吴争辉”，传闻朱会去选台北市长，也布局总统、党主席，应该讲清楚。朱表示，“没有要选台北市长这回事”，选台北市长要提早迁户口，届时刚好让民进党政府派代理市长、六都全面绿化，他不可能那么做。

蓝营参选新北市长的可能人选包括现任新北副市长侯友宜、李四川，以及前台北县长周锡玮，被问及究竟挺谁？朱立伦表示，不管新北或任何地方，国民党都该推出符合民意的参选人，而不是党意或任何个人单独决定；每个国民党员都是自己人，推出适合人选、获得选民认同最重要。

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