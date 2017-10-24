双学判囚 黄之锋罗冠聪今到终院申请保释

（联合早报网讯）香港双学三子黄之锋、罗冠聪及周永康，三年前占领运动前夕发起冲“公民广场”，从而被裁定非法集结等罪成，今年八月被改判入狱6至8个月，其中黄之锋及罗冠聪，今在终审法院申请保释，并由终院法官马道立处理，预料聆讯需时一小时。而周永康虽已提出上诉，但未作保释申请。

据香港01网站报道，上诉人黄之锋，21岁；罗冠聪，24岁，被裁定于2014年9月26日晚冲入立法会外的空地，即俗称的公民广场，罗还在台上呼吁巿民参与，黄之锋及此次未申请保释的周永康（26岁）去年被裁定非法集结罪成，罗（24岁）则被裁定一项煽惑他人参与非法集结罪成。

原审裁判官去年接纳三人只是表达诉求，判黄及罗社会服务令80及120小时，周永康因要赴英国读书，判入狱三周但缓刑一年，三人均已服毕全部刑期。

但上诉庭今年8月覆核刑期时，称有见近年大型示威活动衍生的罪行和暴力事件，觉社会存在以追求理想为名肆意违法的“歪风”，认为须判阻吓刑罚，并改判三人入狱6至8个月。

三子被改判入狱后，社会上出现不少争议，也有外国律师联署表示关注，但香港律政司强调依法办事，上诉庭决定也是有理可依。

被判入狱半年的黄之锋，料最快可于今年底出狱；周及罗则分别被判入狱7及8个月，若二人行为良好，相信明年初可刑满出狱。

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