改时区争议 台学者：隐性却实质的台独

（联合早报网讯）有台湾民众在国发会公共政策网路参与平台提议，建议台湾时区调快1小时，与日韩相同，脱离中国大陆时区。对此，国立台湾师范大学政治学研究所教授范世平在脸书表示，是否改时区，是否禁挂五星旗，展现台湾公民社会的力量。

台湾联合报报道，范世平表示，此案在10月17日开放连署，19日就达到5000人的门槛，共8352人附议。而反对的网友也发起连署，20日开始，现正进行中。反对者认为这是“反一中反到走火入魔了”，他说，这的确是一种“隐性却实质的台独”。因不涉及修宪，没有法理台独的问题，所以非显性台独；但却是实质与中国大陆区隔。由于两岸间原本因台湾海峡，就有“空间”上的区隔，现在加上了“时间”。

范世平表示，如果赞同者两天就达到连署门槛，那反对者要几天？这是一场真刀真枪的统独网络民意大考验。

范世平认为，大陆当然反对台湾改时区，但如果民意多数支持，蔡政府如何因应？不改，被视为对大陆软弱，独派是否会批评？若改，大陆是否认为这是搞台独？而习近平也压力颇大，改时区到底是不是台独？

又有网友提案，要求台湾应禁挂大陆的五星旗，连署人数22日已达5500人。范世平表示，对此提案，有人认为已抵触台湾“宪法”保障的“言论自由权”，因悬挂旗帜为人民表意自由的一部分。如果强调言论自由，那是否可以拿希特勒的“纳粹旗”参加公开活动？韩国能允许群众活动拿朝鲜国旗吗？韩国没言论自由吗？

范世平表示，如果大陆能接受中华民国国旗，那台湾当然也欢迎五星旗在台湾飘摇，否则就失去对等。对岸既然矮化台湾，在国际上打压台湾，台湾还要“以德报怨”吗？

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