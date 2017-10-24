特朗普下月访华将敦促中国遵守制裁朝鲜的承诺

（联合早报网讯）白宫一名高级官员华府时间周一（23日）表示，美国总统特朗普下月访问中国时，将进一步加强争取中国支持以遏制朝鲜的策略，敦促中国国家主席习近平遵守向朝鲜施压的承诺。

据路透社报道，此次出访将是特朗普上任以来时间最长的一次外事访问，其中一项关键目标是孤立朝鲜。

据报道，特朗普将呼吁习近平全面实施联合国安理会针对朝鲜作出的决议，并采取其它举措对朝鲜施压。

中国是朝鲜唯一的大国盟友，在该国对外贸易中的比重占到90%以上。

中国已表示将严格执行安理会对朝制裁决议，该协议禁止从朝鲜进口煤炭、纺织品和海鲜，同时切断对朝鲜的石油出口。

但一名在特朗普行前、向记者进行简报的白宫高级官员表示，中国需要有更多的作为，以遵守联合国安理会的两次决议。

该名官员说：“我们希望看到中国坚守这些承诺，也希望看到中国以双边对等的做法行事，甚或超越联合国安理会决议授权的范围”。

日本防卫大臣小野寺五典在周一会谈中，对美韩两国国防部长表示，来自朝鲜的威胁已到达“关键而迫切的水平”，美国、日本与韩国必须予以处理。

小野寺五典的谈话凸显日本方面对朝鲜武器测试的深切疑虑。朝鲜正研发射程能到达美国本土的核弹头。

这位不愿具名的白宫官员表示，特朗普正在寻求和平解决朝鲜僵局的方案。

对于由美国前总统卡特（Jimmy Carter）担任特使造访朝鲜是否可行时，这名官员表示：“目前没有规划。”

新加坡总理李显龙周一称，他向特朗普概述了新加坡在施压朝鲜方面的努力，但同时建议特朗普通过谈判解决冲突。

路透社引述李总理说：“不存在迅速而且轻松的解决方式。有必要施压，但同样需要对话。美国需要与别国合作以解决这一问题，包括中国、韩国、日本与俄罗斯”。

特朗普11月3至14日亚洲之行的目的地包括日本、韩国、中国、越南和菲律宾。

白宫官员称，特朗普在与习近平会谈时，在贸易问题上也将展现强硬立场，因为他希望降低美国对中国的贸易逆差。

这名官员说：“美国企业进入中国市场时要克服巨大阻力。总统希望改变这种情形”。

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