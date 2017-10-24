“发挥市场在资源配置中起决定性作用”写入中共党章

（联合早报网讯）中共十九大今天一致通过党章（修正案），即日起生效。大会认为，中共十八大以来，以习近平为代表的中国共产党人，创立了习近平新时代中国特色社会主义思想。习近平新时代中国特色社会主义思想是对马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观的继承和发展，是马克思主义中国化最新成果，是党和人民实践经验和集体智慧的结晶，是中国特色社会主义理论体系的重要组成部分，是全党全国人民为实现中华民族伟大复兴而奋斗的行动指南，必须长期坚持并不断发展。

大会一致同意，在党章中把习近平新时代中国特色社会主义思想同马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观一道确立为党的行动指南。

大会同意把中国特色社会主义文化同中国特色社会主义道路、中国特色社会主义理论体系、中国特色社会主义制度一道写入党章。

大会还把“两个一百年”奋斗目标、促进国民经济更高质量更可持续发展、发挥市场在资源配置中的决定性作用、更好发挥政府作用、推进供给侧结构性改革、建设中国特色社会主义法治体系、贯彻习近平强军思想、推动构建人类命运共同体、推进“一带一路”建设等多项内容写入党章。

大会也同意，把党要管党、全面从严治党深入推进反腐败斗争等要求，写入党章。（联合早报记者北京报道）

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