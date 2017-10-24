蔡奇等多名“双非”省市区一二把手进入中央委员会

（联合早报网讯）中共十九大今天闭幕，2300多名十九大代表在闭幕前投票选举出新一届中央委员、中央候补委员、和中纪委委员。

其中，北京市委书记蔡奇（62岁）的名字出现在中央委员会名单上。他预料将在明天的十九届一中全会上，顺利进入中央政治局。

蔡奇在2012年举行的中共十八大上并没有进入中央委员会，也就是一名舆论所说的“双非”（非中央委员、非中央候补委员）高级官员，此前都不能正式参加中共中央全会。

中央委员主要包括：中共和中国国家领导人、中央直属机构主要负责人、国务院组成部门正部级主要负责人、解放军正大军区级主要领导、各省、自治区、直辖市党委书记及省长（自治区主席、市长）、各人民团体主要负责人等。

按照中共制度规定，五年一次的党代会上才能选举中央委员会。而中共十八大以来，一些担任省市区一二把手的中央委员可能因各种原因离职、或被撤职，他们原来的职务被一些“双非”政坛新星接替。

除了蔡奇，其他进入中央委员会的“双非”省市区一二把手包括：安徽省委书记李锦斌、海南省委书记刘赐贵、云南省委书记陈豪、西藏自治区党委书记吴英杰、北京市代市长陈吉宁、上海市长应勇、河北省长许勤、山西省长楼阳生、内蒙古自治区主席布小林、吉林省长刘国中、浙江省长袁家军、江西省长刘奇、山东省长龚正、湖北省长王晓东、海南省长沈晓明、贵州省长孙志刚、甘肃省长唐仁健、西藏自治区主席雪克来提·扎克尔。

免费试阅14天