中国首任驻巴拿马大使魏强正式履新

（联合早报网讯）中国首任驻巴拿马特命全权大使魏强已经抵达巴拿马首都巴拿马城履新。他当地时间周一（23日）向巴拿马副总统兼外交部长德圣马洛递交国书副本。

据中新社报道，魏强表示，很荣幸出任中国首任驻巴大使。中巴建交以来，两国关系全面发展，双方各领域交流合作不断深化。巴拿马总统巴雷拉访华在即，中巴关系面临更上层楼的重要机遇。

魏强也说，中共十九大近日举行，中国进入坚持和发展中国特色社会主义的新时代；中国同包括巴拿马在内的各国深化互利合作、实现共同发展面临大好历史机遇。中方愿同巴方一道努力，不断增强政治互信，在坚持一个中国原则基础上推动双边关系取得更大发展。中国驻巴使馆将竭尽所能，努力为中巴关系发展作出积极贡献。

据报道，德圣马洛欢迎魏强履新，并对中共十九大召开表示祝贺。她说，中国各方面事业蓬勃发展，人民福祉明显提高，巴方高度钦佩，相信并祝愿中国未来将更加美好，巴中关系也将取得更大发展。

她重申，巴拿马政府将坚定奉行一个中国原则，推动两国各领域交流合作不断深化。

魏强于当地时间10月20日晚飞抵巴拿马。巴外交部对外政策总司长尼科尔·王、礼宾司司长苏尼加代表巴拿马政府，中国驻巴使馆全体外交官，在巴中资机构、华侨华人及媒体代表到机场迎接。

54岁的魏强是北京人，曾任中国驻驻巴巴多斯特命全权大使。2017年6月13日，中国与巴拿马正式建交。

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